У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Читайте також "Який ідіот": Ф'юрі-старший відреагував на слова менеджера Усика, який образив Тайсона
Майкі Гарсія про бій Усик – Ф'юрі
Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій, легкій і першій напівсередній вагових категоріях Майкі Гарсія. За його словами, "Циганський король" має здобути перемогу.
Ф’юрі переможе. Я не думаю, що хтось зараз може побити Ф’юрі,
– сказав Гарсія.
Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.