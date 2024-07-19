Колишній чемпіон світу пояснив, чому погодився на цей бій. За його словами, справа зовсім не у грошах.

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Тайсон обожнює увагу

58-річний Майк Тайсон заявив, що любить бути в центрі уваги та заради слави готовий піти на все. Саме тому він вийде у ринг, де впевнений здобуде легку перемогу.

"Я буду чесним. Я не думаю, що Пол навіть зможе торкнутися мене, але при цьому я наркоман слави. Мені подобається, коли люди думають і говорять про мене весь день. Я вважав би за краще прожити коротке життя у славі, ніж довге та безславне. Просто я такий.

Це те, за що я боровся, щоб отримати цей грьобаний статус. Я буду ганятися за ним усе життя. Я знаю це. Я ніколи не відчую, що отримав те, що хочу. Мені завжди буде мало. До того ж я один із небагатьох людей, які обожнюють біль", – сказав Тайсон.

Цікаво. Раніше легендарний американський боксер розповів, кого з нинішніх бійців вважає найбільш схожим на себе за стилем. "Залізний Майк" обрав чинного чемпіона світу за версією WBA в першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, що бій Майка Тайсона з Джейком Полом відбудеться 15 листопада. Він офіційно матиме професійний статус.