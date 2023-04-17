Румун в кулаці колишньої команди: Доля Луческу в Динамо визначиться після матчу з Шахтарем

Результат матчу українського Класичного освітить дорогу майбутнього румунського фахівця. Долю тренера розсудить саме його колишня команда.

Негативний результат у матчі з донецьким Шахтарем символізуватиме про відхід з Динамо Мірчі Луческу. Гостроти у ситуацію додає хвороба румунського тренера.

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Пасти в бою з тим, кого породив

Від виступу столичного колективу буде прийнято стратегічне рішення щодо лікування Луческу. В ідеалі румунському наставнику потрібна заміна кульшового суглоба. Якщо керівництво киян та й сам Луческу за негативномим результатом матчу побачать, що співпраця між сторонами вже себе вичерпала, то Мірча спокійно дочекається літа, поїде до Румунії і зробить там операцію.

Якщо ж Динамо візьме гору над Шахтарем і боротиметься із Зорею за медалі, то, можливо, Луческу зробить операцію зараз, щоб встигнути відновитися до кінця сезону.

Я думаю, що є якийсь психологічний бар'єр, нижчий за якого брати Суркіси не готові переступати. Це історія з Блохіним та 4-м місцем. Ми це пам'ятаємо. Третє місце – це трагедія та драма. Але це не катастрофа такого масштабу, як залишитися без медалей. У разі поразки Динамо від Шахтаря у наступному турі будуть великі шанси на те, що Зоря піде у відрив,

– розповів журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що у Луческу розвинувся коксартроз – це прогресуюче зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба. У результаті захворювання Мірча відчуває сильний біль під час руху, що породили часті та тривалі переїзди столичного колектива.

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