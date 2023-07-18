Один із найкращих гравців у історії футболу Кріштіану Роналду у грудні 2022 року підписав контракт із Аль-Насром. За цей час за клуб із Саудівської Аравії він зіграв 19 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 2 асисти.

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Назад дороги немає

Протягом цього періоду багато чуток ходило щодо його повернення в Європу, то ж португалець прокоментував своє майбутнє. Кріштіану не бачить себе на рідному континенті.

Я не повернуся в європейський футбол, двері повністю закриті ...Мені 38 років, а також європейський футбол втратив багато якості... Єдиний гідний чемпіонат – це Прем'єр-ліга, вони набагато попереду всіх інших ліг,

– повідомив Роналду.

Проте ми все ще можемо побачити португальця на змаганнях із європейськими клубами. Нагадаємо, що після футбольного буму в Саудівській Аравії, УЄФА розглядає варіант залучення місцевих команд до участі в Лізі чемпіонів. То ж, можливо, ми ще побачимо Кріштіану Роналду у найпрестижнішому клубному чемпіонаті, детальніше про це читайте за посиланням.