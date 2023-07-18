Один из лучших игроков в истории футбола Криштиану Роналду в декабре 2022 подписал контракт с Аль-Насром. За это время за клуб из Саудовской Аравии он сыграл 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста.

Читайте также Саудовское безумие продолжается: клуб Роналду хочет подписать одного из лучших игроков десятилетия

Назад дороги нет

В течение этого периода много слухов ходило по поводу его возвращения в Европу, поэтому португалец прокомментировал свое будущее. Криштиану не видит себя на родном континенте.

Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта ...Мне 38 лет, а также европейский футбол потерял много качества... Единственный достойный чемпионат – это Премьер-лига, они намного впереди всех остальных лиг,

– сообщил Роналду.

Тем не менее, мы все еще можем увидеть португальца на соревнованиях с европейскими клубами. Напомним, что после футбольного бума в Саудовской Аравии УЕФА рассматривает вариант привлечения местных команд к участию в Лиге чемпионов. Поэтому, возможно, мы еще увидим Криштиану Роналду в самом престижном клубном чемпионате, подробнее об этом читайте по ссылке.