Зірковий аргентинець врізався у стійку та хотів видати синець за фол: веселе відео з Туреччини

Мауро Ікарді став жертвою скандальних ігор після стамбульського дербі. Форвард отримав синець в одному із епізодів.

Минулими вихідними в чемпіонаті Туреччини відбулись матчі 17 туру. Центральною стала зустріч стамбульських Галатасарая та Фенербахче, пише 24 канал.

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Курйозний скандал в Туреччині

Саме ці команди є головними претендентами на чемпіонський титул в місцевій Суперлізі. Тож недивно, що матч видався напруженим та не закінчився без скандалу.

Після дербі представники Галатасарая апелювали щодо нечесного суддівства. Клуб опублікував відео, як гравець Фенербахче вдарив Мауро Ікарді під час боротьби у власному майданчику.

Відео фолу на Ікарді:

"Червоно-золоті" вважають цей епізод приводом для пенальті. При цьому Галатасарай опублікував фото Ікарді із синцем під оком.



Мауро Ікарді після матчу з Фенербахче / twitter.com/GalatasaraySK

Кімната VAR та 26 камер не бачать фолу в цій ситуації, і нам соромно за них. Тим, хто довів турецький футбол до цього стану, має бути соромно,

– йдеться у заяві клубу.

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Втім, Фенербахче знайшов, чим відповісти своєму принциповому опоненту. "Канарки" показали відео, в якому Ікарді врізається головою у стійку, натякаючи на те, що саме у цьому епізоді аргентинець отримав синець. "Спроба створити віктимізацію через удар гравця головою у стійку воріт. Ми залишаємо це на розсуд спільноти", – пише Фенербахче.

Як Ікарді врізався у стійку воріт:

Зазначимо, що команди у підсумку не виявили сильнішого – 0:0. Стамбульські гранди продовжують мати рівну кількість очок, але за різницею м'ячів вище розташувався Фенербахче. Найближчий переслідувач лідерів Трабзонспор йде аж у 14 балах позаду.