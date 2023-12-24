В чемпіонаті Італії добіг кінця 17 тур Серії А. В центральній грі вікенду чинний чемпіон турніру Наполі приїхав в гості до Роми Жозе Моуріньо.

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Гра склалась вкрай невдало для "партенопеїв". Наполі поступився 0:2, а також догравав зустріч у меншості через червоні картки у Політано та Осімхена.

Після матчу стався курйозний інцидент із наставником гостей Вальтером Маццарі. Командний автобус з гравцями залишив стадіон, аж потім з'ясувалось, що він забув на арені самого Маццарі.



Маццарі на парковці стадіону Роми / Marca

Вальтера побачили на парковці "Стадіо Олімпіко" з валізами в очікуванні таксі. ЗМІ припускають, що команда не дочекалась тренера через велику кількість інтерв'ю.

Хай там як, а Маццарі дочекався таксі та подолав на ньому більше двохсот кілометрів. До Неаполя коуч дістався лише наступного дня зранку.

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Турнірне становище в Серії А