В минувшие выходные в чемпионате Турции состоялись матчи 17 тура. Центральной стала встреча стамбульских Галатасарая и Фенербахче. 24 канал.

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Курьезный скандал в Турции

Именно эти команды являются главными претендентами на чемпионский титул в местной Суперлиге. Неудивительно, что матч показался напряженным и не закончился без скандала.

После дерби представители Галатасарая апеллировали по поводу нечестного судейства. Клуб опубликовал видео, как игрок Фенербахче ударил Мауро Икарди во время борьбы в собственной площадке.

Видео фола на Икарде:

"Красно-золотые" считают этот эпизод поводом для пенальти. При этом Галатасарай опубликовал фото Икарди с синяком под глазом.



Мауро Икарди после матча с Фенербахче / twitter.com/GalatasaraySK

Комната VAR и 26 камер не видят фола в этой ситуации и нам стыдно за них. Тем, кто довел турецкий футбол до этого состояния, должно быть стыдно,

– говорится в заявлении клуба.

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Впрочем, Фенербахче нашел, чем ответить своему принципиальному оппоненту. "Канарейки" показали видео, в котором Икарди врезается головой в штангу, намекая на то, что именно в этом эпизоде аргентинец получил синяк. "Попытка создать виктимизацию из-за удара игрока головой в стойку ворот. Мы оставляем это на усмотрение сообщества", – пишет Фенербахче.

Как Икарди врезался в штангу ворот:

Отметим, что команды в итоге не обнаружили более сильного – 0:0. Стамбульские гранды продолжают иметь равное количество очков, но по разнице мячей выше расположился Фенербахче. Ближайший преследователь лидеров Трабзонспор идет в 14 баллах позади.