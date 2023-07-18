Минулої зими Михайло Мудрик став гравцем Челсі. Українець з Шахтаря обійшовся лондонцям у 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати у якості бонусів.

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Втім півроку на "Стемфорд Брідж" вийшли для вінгера не дуже вдалими. У 17-ти матчах за Челсі українець віддав лише два асисти, а його клуб завершив 12-им в АПЛ.

Влітку ж до керма команди прийшов новий тренер Маурісіо Почеттіно, з яким лондонці відправились на передсезонний збір. Аргентинський наставник прокоментував перспективи Мудрика напередодні початку співпраці.

Я спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні. Ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина і молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас,

– заявив Маурісіо.

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Відзначимо, що Челсі готуватиметься до сезону 2023-2024 у США. "Сині" проведуть спаринги із Рексхемом, Брайтоном, Ньюкаслом, Фулхемом та дортмундською Боруссією. Новий чемпіонат в АПЛ стартує 11 серпня.

Вже у стартовому турі на Челсі чекає битва проти Ліверпуля. До слова, це буде лише другий у цьому сторіччі сезон для "синіх" без єврокубків. Минулого разу лондонці залишились без міжнародних змагань у 2016-му.