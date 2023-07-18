Прошлой зимой Михаил Мудрик стал игроком Челси. Украинец из Шахтера обошелся лондонцам в 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов "горняки" могут получить в качестве бонусов.

По теме Все в стиле ретро: Челси представил новую форму, а Мудрик принял участие в олдскульной фотосессии.

Впрочем, полгода на "Стемфорд Бридж" получились для вингера не очень удачными. В 17-ти матчах за Челси украинец отдал лишь два ассиста, а его клуб завершил 12-м в АПЛ.

Летом к рулю команды пришел новый тренер Маурисио Почеттино, с которым лондонцы отправились на предсезонный сбор. Аргентинский наставник прокомментировал перспективы Мудрика в преддверии начала сотрудничества.

Я общался с Мудриком, когда он был в Барселоне. Мы обменялись сообщениями. Он действительно хороший человек и молодой парень с удивительным потенциалом. Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас,

– заявил Маурисио.

Читайте также Правительство Великобритании запретило тратить средства от продажи Абрамовичем Челси за пределами Украины

Отметим, что Челси будет готовиться к сезону 2023-2024 в США. "Синие" проведут спарринги с Рексхемом, Брайтоном, Ньюкаслом, Фулхэмом и дортмундской Боруссией. Новый чемпионат в АПЛ стартует 11 августа.

Уже в стартовом туре Челси ждет битва против Ливерпуля. К слову, это будет только второй в этом столетии сезон для "синих" без еврокубков. В прошлый раз лондонцы остались без международных соревнований в 2016-м.