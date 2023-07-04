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У травні 2022 року Роман Абрамович продав Челсі через тиск санкцій. Виручені кошти мали б піти на допомогу жертвам війни в Україні , але досі їх так і не було отримано.

Усі гроші мають бути використані на території України

Влада Великої Британії заборонила витрачати кошти (2,9 мільярди доларів), які російський олігарх Роман Абрамович отримав від продажу Челсі, за межами України. Про це повідомив голова британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні Майк Пенроуз, пояснюючи затримку процесу.

Після продажу Челсі отримані гроші було передано нашому фонду, щоб допомогти "всім жертвам війни в Україні та її наслідків", умови згодом були прописані в документах про продаж, затверджених урядом. Через рік уряд повідомляє фонду, що за домовленістю з ЄС подаровані гроші передадуть лише за умови, якщо ми погодимося обмежити витрати в межах географічних кордонів України,

– заявив Пенроуз.

Голова британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні зазначив, що в такому випадку фонд не зможе розглядати запити на допомогу українським біженцям та родинам, які їх приймають в інших країнах.

Як повідомлялося раніше, Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні коштів від продажу Челсі, через бажання допомогти "росіянам, які постраждали від війни". Однак британський уряд та Єврокомісія на такий крок не погодилися.

Пенроуз запевняє, що формулювання "усі жертви війни в Україні та її наслідків" запропонував саме він, а не Абрамович.

"Хід війни, а разом з ним – і гуманітарні потреби, може змінюватися. Як показали нещодавні заворушення в Росії, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, включно зі збільшенням потоку біженців через посилення бойових дій. У такому випадку допомога фонду, за умовами уряду та ЄС, повинна зупинятися, щойно біженці залишають Україну. Багато жертв, які отримують гуманітарну допомогу, переважно жінки та діти, йдуть саме цим шляхом", – заявив Майк.

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Пенроуз по класиці згадав, що непрямими жертвами російсько-української війни є величезна кількість людей в інших країнах – від Молдови до Сомалі.

Давайте також пам'ятати, що непрямим наслідком цього жахливого конфлікту є те, що величезна кількість людей в інших країнах, які вже живуть у крихких обставинах, страждають від ще більших труднощів, викликаних розривами в експорті основних товарів, таких як пшениця з України. Від сусідньої Молдови до Сомалі ми вже спостерігаємо величезні страждання і потенційно голод,

– йдеться у повідомленні.

Голова фонду зазначив, що організація і так не могла б виділяти гроші установам, пов'язаним з урядами Росії або Білорусі, адже для регулювання цього питання вже є санкції проти Росії, а також додав, що у погодившись на ці умови фонд не зможе дотримуватися загальноприйнятих міжнародних гуманітарних принципів нейтральності, неупередженості та незалежності, які уряд Великої Британії просить застосувати всі некомерційні організації.

Як бачимо, саме влада Великої Британії є другом нашої країни, інакше знайшлися б обов'язково діячі, які б із задоволенням допомагали нещасним жителям Щебєкіно та їм подібним. Сподіваємося, що процес найближчим часом пришвидшиться і кошти будуть направлені саме на потреби найнужденніших у цій ситуації, а саме – народу України на території нашої Батьківщини.