Матвієнко зворушливо попрощався з Коваленком: архівне фото футболістів

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко попрощався із другом та вже ексодноклубником Віктором Коваленком. Півзахисник тепер захищатиме кольори Аталанти.

Джерело: інстаграм Миколи Матвієнка

Микола Матвієнко у соцмережі виклав дві архівні світлини, які були зроблені біля та безпосередньо на "Донбас Арені" у Донецьку. Обидва фото були зроблені з різницею у декілька років. Коваленко та Матвієнко – вихованці донецького клубу.

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Зворушливе прощання

Захисник "гірників" коротко підписав фото: "Удачі, брат". Сам Матвієнко нещодавно продовжив контракт з Шахтарем до 2025 року. Віктор ж підписав контракт з Аталантою до цього ж року.

Коваленко перейшов у Аталанту: коротко

1 лютого Віктор підписав контракт з Аталантою, де виступатиме під 20-м номером на спині.

Спеціалізований портал Transfermarkt подав, що італійці заплатили Шахтарю за Коваленка 770 тисяч доларів. Його ж вартість на цьому сайті складає понад 6 мільйонів доларів.

У складі італійського клубу вже виступає інший українець Руслан Маліновський.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24