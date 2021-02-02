Матвієнко зворушливо попрощався з Коваленком: архівне фото футболістів

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко попрощався із другом та вже ексодноклубником Віктором Коваленком. Півзахисник тепер захищатиме кольори Аталанти.
Джерело: інстаграм Миколи Матвієнка
Микола Матвієнко у соцмережі виклав дві архівні світлини, які були зроблені біля та безпосередньо на "Донбас Арені" у Донецьку. Обидва фото були зроблені з різницею у декілька років. Коваленко та Матвієнко – вихованці донецького клубу.
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Захисник "гірників" коротко підписав фото: "Удачі, брат". Сам Матвієнко нещодавно продовжив контракт з Шахтарем до 2025 року. Віктор ж підписав контракт з Аталантою до цього ж року.
Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24