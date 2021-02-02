Защитник Шахтера Николай Матвиенко попрощался с другом и уже экс-одноклубником Виктором Коваленко. Полузащитник теперь будет защищать цвета Аталанты.

Источник: инстаграм Николая Матвиенко

Николай Матвиенко в соцсети выложил две архивные фотографии, которые были сделаны возле и непосредственно на "Донбасс Арене" в Донецке. Оба фото были сделаны с разницей в несколько лет. Коваленко и Матвиенко – воспитанники донецкого клуба.

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Трогательное прощание

Защитник "горняков" коротко подписал фото: "Удачи, брат". Сам Матвиенко недавно продлил контракт с Шахтером до 2025 года. Виктор же подписал контракт с Аталантой до этого же года.

Коваленко перешел в Аталанту: коротко

1 февраля Виктор подписал контракт с Аталантой, где будет выступать под 20-м номером на спине.

Специализированный портал Transfermarkt подал, что итальянцы заплатили Шахтеру за Коваленко 770 тысяч долларов. Его же стоимость на этом сайте составляет более 6 миллионов долларов.

В составе итальянского клуба уже выступает другой украинец Руслан Малиновский.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24