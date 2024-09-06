Наша місія – тримати цей фронт, – Бідний планує досягти відсутності "нейтралів" на Іграх

У четвер, 5 серпня, у Верховній Раді України було обрано нового міністра молоді та спорту. Народні депутати проголосували за кандидатуру Матвія Бідного.

Матвій Бідний став новим міністром молоді та спорту Україну, який до цього був виконуючим обов'язки на цій посаді. Чиновник розповів про плани на майбутнє та про подальшу роботу міністерства.

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Що потрібно для відсутності "нейтральних" спортсменів на зимовій Олімпіаді

Новий очільник міністерства молоді та спорту розповів, що роблять для того, щоб російські та білоруські спортсмени не брали участь у зимовій Олімпіаді. Зі слів Бідного вже на цьому тижні відбудеться нарада за участі робочої групи, медіа та розслідувачив.

Матвій Вікторович підкреслив, що вони спостерігають за тим як "нейтральні" спортсмени намагаються покращити своє становище та роблять спроби повернутись у світову спільноту. Водночас чиновник заявив, що їхні слабкі міста видно.

Також Бідний зазначив, що часу на відпочинок та радість від перемоги над "нейтралами" у Парижі немає. Потрібно працювати далі, щоб їх взагалі не було там більше та нагадати світу чому вони не мають бути допущені до міжнародних змагань.

Наша місія сьогодні – тримати цей фронт і показувати тій частині світу, яка цікавиться спортом – це величезна аудиторія, що зараз це актуально й правильно, що війна триває, що росіяни не припинили вбивати наших громадян, що вони не припинили окуповувати наші території, що росіяни не припинили свого нахабного міжнародного тероризму,

– заявив міністр.

Міністр молоді та спорту зауважив, що представники країни, яка вбиває мирних людей і руйнує основи цивілізованого світу не можуть бути допущені до міжнародної спільноти. Прапор ворожої країни сьогодні заборонений через порушення міжнародного права, підкреслив Матвій Бідний.

Першочергові завдання перед міністерством молоді та спорту

Новий міністр молоді та спорту розповів, які завдання є першочерговими у роботі. Зі слів Бідного потрібно приділити додаткову увагу масовим видам спорту, адже саме він є основою успіху на міжнародній арені.

Матвій Бідний підкреслив, що важливим завданням міністерства є створення потужної бази спортивних шкіл для дітей в Україні. Наразі невелика кількість дітей залучена до систем дитячо-юнацьких спортивних клубів, цей показник треба змінювати.

Зрозуміло, що тут є виклики, пов’язані з інфраструктурою, які ми, на жаль, не можемо усунути під час війни. Однак на конституційному рівні, на рівні кадрового забезпечення маємо підготувати цю основу, щоб якомога більше дітей займалися спортом,

– сказав Бідний.

Також чиновник заявив, що потрібно приділити увагу кадровій політиці. Через те, що на неї не звертали увагу на даний момент в Україні бракує молодих тренерів та відсутня науково-методична підтримка спортсменів.

Нагадаємо, що Матвій Бідний змінив Вадима Гутцайта на посаді міністра молоді та спорту. Нині ексміністр працює на посаді голови Національного олімпійського комітету в Україні.