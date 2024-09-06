Матвей Бедный стал новым министром молодежи и спорта Украины, который до этого был исполняющим обязанности на этой должности. Чиновник рассказал о планах на будущее и о дальнейшей работе министерства.

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Что нужно для отсутствия "нейтральных" спортсменов на зимней Олимпиаде

Новый глава министерства молодежи и спорта рассказал, что делают для того, чтобы российские и белорусские спортсмены не участвовали в зимней Олимпиаде. По словам Бедного уже на этой неделе состоится совещание с участием рабочей группы, медиа и расследователей.

Матвей Викторович подчеркнул, что они наблюдают за тем как "нейтральные" спортсмены пытаются улучшить свое положение и делают попытки вернуться в мировое сообщество. В то же время чиновник заявил, что их слабые города видно.

Также Бедный отметил, что времени на отдых и радость от победы над "нейтралами" в Париже нет. Нужно работать дальше, чтобы их вообще не было там больше и напомнить миру почему они не должны быть допущены к международным соревнованиям.

Наша миссия сегодня – держать этот фронт и показывать той части мира, которая интересуется спортом – это огромная аудитория, что сейчас это актуально и правильно, что война продолжается, что россияне не прекратили убивать наших граждан, что они не прекратили оккупировать наши территории, что россияне не прекратили своего наглого международного терроризма,

– заявил министр.

Министр молодежи и спорта отметил, что представители страны, которая убивает мирных людей и разрушает основы цивилизованного мира не могут быть допущены к международному сообществу. Флаг вражеской страны сегодня запрещен из-за нарушения международного права, подчеркнул Матвей Бедный.

Первоочередные задачи перед министерством молодежи и спорта

Новый министр молодежи и спорта рассказал, какие задачи являются первоочередными в работе. По словам Бедного нужно уделить дополнительное внимание массовым видам спорта, ведь именно он является основой успеха на международной арене.

Матвей Бедный подчеркнул, что важной задачей министерства является создание мощной базы спортивных школ для детей в Украине. Сейчас небольшое количество детей привлечено к системам детско-юношеских спортивных клубов, этот показатель надо менять.

Понятно, что здесь есть вызовы, связанные с инфраструктурой, которые мы, к сожалению, не можем устранить во время войны. Однако на конституционном уровне, на уровне кадрового обеспечения должны подготовить эту основу, чтобы как можно больше детей занимались спортом,

– сказал Бедный.

Также чиновник заявил, что нужно уделить внимание кадровой политике. Из-за того, что на нее не обращали внимание на данный момент в Украине не хватает молодых тренеров и отсутствует научно-методическая поддержка спортсменов.

Напомним, что Матвей Бедный сменил Вадима Гутцайта на посту министра молодежи и спорта. Сейчас экс-министр работает в должности председателя Национального олимпийского комитета в Украине.