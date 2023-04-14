"Наразі це нічого не змінює": у Міністерстві молоді та спорту України пояснили своє рішення
Джерело:Суспільне Спорт
Заступник міністра спорту України Матвій Бідний прокоментував гучне рішення організації. Він запевняє, що постанова наразі нічого не змінює.
Міністерство молоді та спорту прийняло рішення, яке забороняє українцями брати участь у будь-яких змаганнях, де будуть присутні росіяни чи білоруси. Матвій Бідний зазначив, що кожен випадок буде розглядатися окремо.
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Заступник міністра спорту запевняє, що на даний момент рішення організації фактично ні на що не впливає, оскільки він не вбачає жодної позиції федерацій видів спорту, які хотіли б дійсно їхати та змагатися на одному майданчику з людьми, що підтримують вбивць та загарбників. Також Бідний впевнений, що Міністерству не доведеться розглядати питання про позбавлення статусу національних федерацій, хоча у них доручення також є.
Ми бачимо, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білорусі мають бути виключені зі світового спортивного, культурного контексту. І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так,
– розповів Бідний.
Заступник міністра спорту зауважив, що рішення про позбавлення федерації статусу "національної" буде прийматися комісією і наголосив, що кожен випадок буде розглядатися окремо. До уваги братиметься позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати та захищати інтереси держави у військовий час. По кожному конкретному прикладу Міністерство буде реагувати окремо.
До того ж, Бідний зазначив, що наразі їхня організація та національні федерації продовжують роботу щодо недопуску атлетів з Росії та Білорусі до змагань. Рішення про бойкот змагань означає, що у Міністерство намагається не давати можливість росіянам та білорусам вільно виступати на міжнародних турнірах.