Загинуло понад 450 атлетів: Бідний оголосив оновлені дані втрат українського спорту

Кожен день кровопролитної війни, яку розпочала Росія, забирає життя українців. Серед жертв агресії – еліта українського спорту.

З перших днів повномасштабної війни велика кількість українських спортсменів та тренерів стали на захист Батьківщини. На превеликий жаль, не всі з них повертаються живими додому.

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Важкі втрати українського спорту

Проте не тільки на фронті гинуть наші атлети. Внаслідок ракетних та бомбових ударів російської армії по об'єктах цивільної інфраструктури втрачають життя мирні українці, в тому числі спортсмени.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний в інтерв'ю DW Україна повідомив оновлені дані втрат.

На жаль, їхнє число збільшується щодня. Щодня ми отримуємо нові і нові факти. Станом на сьогодні кількість спортсменів та тренерів, які загинули – це лише ті, що мали відношення до національних збірних команд України, – 456 атлетів. Понад 500 обʼєктів спортивної інфраструктури зруйновано. Понад 100 обʼєктів молодіжної інфраструктури зруйновано,

– розповів міністр спорту.

Також окремо Матвій Бідний згадав загибель дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики та учасника Олімпіади-2016 Олександра Пєлєшенка.

"Дуже великі втрати ми несемо. Буквально минулого тижня загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики (Олександр Пєлєшенко – 24 Канал), він ставав шостим на Олімпійських іграх у Ріо. Це еліта українського спорту, яка сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність, наше майбутнє. Тому, на жаль, втрати дуже серйозні, але ми не маємо зупинятися. Ми маємо боротися кожен на своєму фронті", – розповів Бідний.

Нагадаємо, що на початку жовтня минулого року очільник НОК України Вадим Гутцайт повідомив про 361 загиблого атлета. Тож за вісім місяців втрати зросли на 95 спортсменів.

Спортивний комітет України заснував сайт-реквієм "Янголи спору". На ньому зберігається інформація про загиблих на війні спортсменів.