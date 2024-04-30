Чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алєйнікова у відео побажала своєму рідному місту "ракет з Росії". Крім того, вона називала мешканців Дніпра "жебраками" та іншими образливими виразами.

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Забула про смерті українських захисників та захисниць

Публікація Алєйнікової викликала обурення у всіх українців. Відреагував на скандальне відео виконувач обов’язків очільника Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

"Сором та огида. Саме такі відчуття від перегляду жалюгідних відео однієї веслувальниці.

Свою сторінку в інстаграм вона підписала: "помни о смерти", але про смерті українців вона, здається, забула. Як і про смерті українських захисників та захисниць, завдяки яким ця особа може "жити своє найкраще життя", – написав Бідний.

Також керівник Мінспорту зазначив, що проблема з Алєйніковою непоодинока. Десятиліттями держава не приділяла належну увагу молоді в питанні виховання цінностей, "повʼязаних із громадянською та національною ідентичністю". Потрібно чітко розуміти, що "національно-патріотичне виховання – це сфера політики національної безпеки".

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