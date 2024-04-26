Тенісний нокаут: американка три хвилини не могла піднятися з корту після удару в голову
Бетані Маттек-Сендс почала свій шлях на престижний парний Мастерс. Американка заявилась в парі із Софією Кенін та вже у першому матчі опинилась в епіцентрі неприємної ситуації.
У столиці Іспанії Мадриді цими днями проходять тенісні змагання серед жінок категорії WTA1000. У парному турнірі вже у першому колі відбувся неприємний момент, пише 24 канал.
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Нокаут не завадив перемозі
В одній із пар американки Софія Кенін та Бетані Маттек-Сендс зустрічались проти Ешлін Крюгер (США) та Ерін Рутліфф (Австралія). Бій видався напруженим, кожен із сетів пара виграла з показником у сім взятих геймів (7:6, 5:7).
Зрештою на вирішальному тайбрейку Рутліфф поцілила м'ячем у голову Маттекс-Сендс, від чого американка впала на землю. Дівчина пролежала на корті аж три хвилини, тримаючи лід біля голови.
Бетані Маттек-Сендс впала на корт від удару м'яча в голову / Хосе Моргадо у соцмережі Х
Медикам довелось перевіряти, чи не стався у Бетані струс мозку. У підсумку для Маттек-Сендс все обійшлось якнайкраще. Вона повернулась у гру та разом із Кенін перемогла у вирішальному тайбрейку (11:9).
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У наступному колі Кенін та Маттек-Сендс зіграють проти переможниці пари Гауфф/Таунсенд – Бондар/Міхалкова. До слова, участь у парному турнірі в Мадриді беруть також чотири українки.
З ким грають представниці України:
- Ангеліна Калініна в парі з Даяною Ястремською у першому колі протистоятимуть дуету Хізер Вотсон (Велика Британія) / Їфань Сюй (Китай)
- Людмила Кіченок заявилась на турнір з латвійкою Оленою Остапенко та зійдеться на старті із Лейлою Фернандес (Канада) та Аранчею Рус (Нідерланди)
- Надія Кіченок вже подолала перше коло в парі з японкою Мію Като
- дівчата на старті турніру вибили мексиканку Джуліану Олмос та "нейтральну" Алєксандру Панову – 6:7, 6:4, 10:7.