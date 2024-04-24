Колишня четверта ракетка світу Белінда Бенчіч народила доньку. Про це швейцарка повідомила у своїх соціальних мережах.

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Белінда Бенчіч вперше стала мамою

Дівчинку назвали Беллою. Дитина народилася 23 квітня 2024 року.

До слова. Белінда та її 41-річний коханий узаконили стосунки в грудні минулого року. Цікаво, що Хромковіч тривалий час був тренером з фізпідготовки своєї обраниці.

Белінда Бенчіч отримує сотні привітань від друзів, уболівальників та колег, зокрема від українки Марти Костюк. "Белла... наша любов", – написала Марта.

Про свою вагітність 27-річна Бенчіч, яка не виступає у Турі з вересня 2023 року, заявила ще у листопаді. З того часу її кар'єра на паузі.

Бенчіч є однією з найтитулованіших тенісисток світу – у 2020 вона вигравала Олімпіаду у Токіо. Також має в активі вісім титулів WTA.