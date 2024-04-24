Колишня четверта ракетка світу Белінда Бенчіч народила доньку. Про це швейцарка повідомила у своїх соціальних мережах.
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Белінда Бенчіч вперше стала мамою
Дівчинку назвали Беллою. Дитина народилася 23 квітня 2024 року.
Белінда Бенчіч отримує сотні привітань від друзів, уболівальників та колег, зокрема від українки Марти Костюк. "Белла... наша любов", – написала Марта.
Про свою вагітність 27-річна Бенчіч, яка не виступає у Турі з вересня 2023 року, заявила ще у листопаді. З того часу її кар'єра на паузі.
Бенчіч є однією з найтитулованіших тенісисток світу – у 2020 вона вигравала Олімпіаду у Токіо. Також має в активі вісім титулів WTA.