Після фінального свистка гравці підійшли до трибуни з українськими фанатами та влаштували їм фантастичні овації.

Детальніше Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

Як українські футболісти подякували вболівальникам

Натомість фани після гри влаштували овації Андрію Шевченку та гравцям за вирвану перемогу над македонцями.

Збірна дякує фанатам: дивіться відео

Україна – Північна Македонія: як це було

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Зустріч відбулася у Бухаресті на стадіоні "Національ Арена".

Рахунок у поєдинку на 29-ій хвилині відкрив Андрій Ярмоленко. Через 5 хвилин той же Ярмоленко віддав пас Яремчуку, який легко відправив м’яч у ворота суперника.

У македонців м'яч на добиванні після пенальті на 57-ій хвилині забив Аліоскі. На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.

В іншому матчі групи С в Амстердамі сьогодні о 22:00 зустрінуться збірні Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.

Турнірне становище:

Австрія – 3 очки (після 1 гри),

Нідерланди – 3 (1),

Україна – 3 (2),

Північна Македонія – 0 (2).



Турнірна таблиця станом на зараз / Скриншот з сайту УЄФА