Після фінального свистка гравці підійшли до трибуни з українськими фанатами та влаштували їм фантастичні овації.
Детальніше Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео
Як українські футболісти подякували вболівальникам
Натомість фани після гри влаштували овації Андрію Шевченку та гравцям за вирвану перемогу над македонцями.
Збірна дякує фанатам: дивіться відео
Україна – Північна Македонія: як це було
Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Зустріч відбулася у Бухаресті на стадіоні "Національ Арена".
Рахунок у поєдинку на 29-ій хвилині відкрив Андрій Ярмоленко. Через 5 хвилин той же Ярмоленко віддав пас Яремчуку, який легко відправив м’яч у ворота суперника.
У македонців м'яч на добиванні після пенальті на 57-ій хвилині забив Аліоскі. На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.
В іншому матчі групи С в Амстердамі сьогодні о 22:00 зустрінуться збірні Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.
Турнірне становище:
- Австрія – 3 очки (після 1 гри),
- Нідерланди – 3 (1),
- Україна – 3 (2),
- Північна Македонія – 0 (2).