Матчі АПЛ розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про принца Філіпа

Матчі Англійської прем'єр-ліги, які заплановані на 9 - 12 квітня, розпочинатимуться з хвилини мовчання. Футболісти вшанують пам'ять принца Філіпа, який помер 9 квітня.

Окрім того, усі гравці на ці матчі вийдуть з чорними пов'язками на рукавах.

Важливо Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Першими це зроблять гравці Фулхема та Вулверхемптона, чий матч запланований на 9 квітня. Ще три матчі відбудуться 10 квітня. Чотири матчі заплановані на 11 квітня. Серед них і протистояння Тоттенхема та Манчестер Юнайтед. У понеділок, 12 квітня, відбудеться ще два матчі АПЛ.