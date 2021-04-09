Кроме того, все игроки на эти матчи выйдут с черными повязками на рукавах.
Важно Умер принц Филипп – муж британской королевы Елизаветы II
Первыми это сделают игроки Фулхэма и Вулверхэмптона, чей матч запланирован на 9 апреля. Еще три матча состоятся 10 апреля. Четыре матча запланированы на 11 апреля. Среди них и противостояние Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. В понедельник, 12 апреля, состоится еще два матча АПЛ.
- Принц Филипп, муж Елизаветы II, ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Он умер утром в Виндзорском замке.
- Герцогу Эдинбургскому было 99 лет. Он родился 10 июня 1921 года. До своего 100-летнего юбилея принц Филипп не дожил почти два месяца.
- Филипп и Елизавета вторая поженились 20 ноября 1947 года. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве.
- Причину смерти в Букингемском дворце не называют.