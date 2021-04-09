Кроме того, все игроки на эти матчи выйдут с черными повязками на рукавах.

Важно Умер принц Филипп – муж британской королевы Елизаветы II

Первыми это сделают игроки Фулхэма и Вулверхэмптона, чей матч запланирован на 9 апреля. Еще три матча состоятся 10 апреля. Четыре матча запланированы на 11 апреля. Среди них и противостояние Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. В понедельник, 12 апреля, состоится еще два матча АПЛ.