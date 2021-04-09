Окрім того, усі гравці на ці матчі вийдуть з чорними пов'язками на рукавах.

Важливо Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Першими це зроблять гравці Фулхема та Вулверхемптона, чий матч запланований на 9 квітня. Ще три матчі відбудуться 10 квітня. Чотири матчі заплановані на 11 квітня. Серед них і протистояння Тоттенхема та Манчестер Юнайтед. У понеділок, 12 квітня, відбудеться ще два матчі АПЛ.

  • Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов з життя 9 квітня 2021 року. Він помер зранку у Віндзорському замку.
  • Герцогу Единбурзькому було 99 років. Він народився 10 червня 1921 року. До свого 100-літнього ювілею принц Філіп не дожив майже два місяці.
  • Філіп та Єлизавета друга одружилися 20 листопада 1947 року. Вінчання відбулось у Вестмінстерському абатстві.
  • Причину смерті у Букінгемському палаці не називають.