Матч збірної України з тенісу перенесуть в іншу країну через загрозу "вторгнення" Росії
Джерело:ФТУ
Чоловіча збірна України з тенісу в рамках Кубка Девісу зіграє проти команди Барбадосу. Зустріч мала відбутися у Києві, проте матчі перенесуть з України через загрозу "вторгнення" Росії.
"Україна перебуває у статусі найбільшої небезпеки"
Україна та Барбадос зустрінуться у матчі Першої Світової групи Кубка Девіса. Поєдинок мав відбутися у Києві 4 – 5 березня, але Україну попросили знайти нейтральне місце для матчу.
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комітету Кубка Девіса ITF. Повідомляється, що рішення прийняли "після ознайомлення з доповіддю незалежних радників з питань безпеки та контролю ризиків".
Там було зазначено, що Україна наразі перебуває у статусі найбільшої небезпеки (Full Evacuation – в англійському оригіналі). Також Комітет звернув увагу на те, що багато держав категорично закликають своїх громадян залишити межі України якомога скоріше,
– інформує Федерація тенісу України.
Україна має знайти нейтральне місце для матчу
ФТУ має час до 21 лютого, щоб запропонувати ITF варіанти з проведенням матчу на нейтральній території.
Якщо українська сторона не запропонує місце для зустрічі, то Міжнародна федерація тенісу сама визначиться з країною проведення.
Гра не відбудеться у Барбадосі, адже країна не готова провести матч на своїй території.
Російська загроза на кордоні України
- Росія з осені 2021 року нарощує військовий потенціал на кордоні з Україною. Також РФ та Білорусь спільно проводять військові навчання "Союзна рішучість-2022".
- Через загрозу з боку Росії у США та низці інших держав закликали своїх громадян покинути Україну. У Росії заявили про відведення військ, однак у США та НАТО не побачили цього.
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