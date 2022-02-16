"Україна перебуває у статусі найбільшої небезпеки"

Україна та Барбадос зустрінуться у матчі Першої Світової групи Кубка Девіса. Поєдинок мав відбутися у Києві 4 – 5 березня, але Україну попросили знайти нейтральне місце для матчу.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комітету Кубка Девіса ITF. Повідомляється, що рішення прийняли "після ознайомлення з доповіддю незалежних радників з питань безпеки та контролю ризиків".

Там було зазначено, що Україна наразі перебуває у статусі найбільшої небезпеки (Full Evacuation – в англійському оригіналі). Також Комітет звернув увагу на те, що багато держав категорично закликають своїх громадян залишити межі України якомога скоріше,

– інформує Федерація тенісу України.

Україна має знайти нейтральне місце для матчу

ФТУ має час до 21 лютого, щоб запропонувати ITF варіанти з проведенням матчу на нейтральній території.

Якщо українська сторона не запропонує місце для зустрічі, то Міжнародна федерація тенісу сама визначиться з країною проведення.

Гра не відбудеться у Барбадосі, адже країна не готова провести матч на своїй території.

Російська загроза на кордоні України

Росія з осені 2021 року нарощує військовий потенціал на кордоні з Україною. Також РФ та Білорусь спільно проводять військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Через загрозу з боку Росії у США та низці інших держав закликали своїх громадян покинути Україну. У Росії заявили про відведення військ, однак у США та НАТО не побачили цього.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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