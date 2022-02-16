"Украина находится в статусе наибольшей опасности"

Украина и Барбадос встретятся в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Поединок должен был состояться в Киеве 4 – 5 марта, но Украину попросили найти нейтральное место для матча.

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Соответствующее решение было принято на заседании комитета Кубка Дэвиса ITF. Сообщается, что решение приняли "после ознакомления с докладом независимых советников по вопросам безопасности и контроля рисков".

Там было указано, что Украина сейчас находится в статусе наибольшей опасности (Full Evacuation – в английском оригинале). Также комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее,

– информирует Федерация тенниса Украины.

Украина должна найти нейтральное место для матча

ФТУ имеет время до 21 февраля, чтобы предложить ITF варианты с проведением матча на нейтральной территории.

Если украинская сторона не предложит место для встречи, то Международная федерация тенниса сама определится со страной проведения.

Игра не состоится в Барбадосе, ведь страна не готова провести матч на своей территории.

Российская угроза на границе Украины

Россия с осени 2021 года наращивает военный потенциал на границе с Украиной. Также РФ и Беларусь совместно проводят военные учения "Союзная решимость-2022".

Из-за угрозы со стороны России в США и ряде других государств призвали своих граждан покинуть Украину. В России заявили об отводе войск, однако в США и НАТО не увидели этого.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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