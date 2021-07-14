УЄФА включив матч за участю збірної України до списку найкращих на Євро-2020: відео
14 липня 2021 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
Пресслужба УЄФА назвала сім найбільш видовищних матчів Євро-2020. До їх числа увійшов і поєдинок Нідерланди – Україна (3:2) на груповому етапі турніру.
Цікаво, що УЄФА запропонував уболівальникам вибрати з цієї сімки найбільш видовищний матч турніру, додавши голосування.
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Також в списку претендентів такі матчі: Португалія – Німеччина 2:4 (група), Німеччина – Угорщина 2:2 (група), Хорватія – Іспанія 3:5 (1/8 фіналу), Франція – Швецария 3:3, 4:5 пен. (1/8 фіналу), Бельгія – Італія 1:2 (1/4 фіналу), Іспанія – Італія 1:1, 2:4 пен. (1/2 фіналу).
Україна – Нідерланди відеоогляд
Інші номінації на Євро-2020
- За підсумками Євро-2020 УЄФА вручив три індивідуальні нагороди. На Євро-2020 найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду. Нападник Португалії забив 5 голів
- Гравець Іспанії Педрі став найкращим молодим футболістом турніру. Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, який виграв дві серії пенальті, визнаний найкращим гравцем Євро-2020.