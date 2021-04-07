Матч збірної України проти Нідерландів на Євро-2020 зможуть відвідати до 12 тисяч вболівальників

Першим суперником збірної України з футболу на Євро-2020 будуть Нідерланди. Матч відбудеться в Амстердамі на "Йохан Кройф арені". І на цей матч дозволили пустити вболівальників.

Футбольна асоціація Нідерландів (KNVB), уряд країни та міська влада Амстердаму погодили, шо на матчі Євро-2020 на "Йохан Кройф арені" можуть бути присутні до 12 тисяч вболівальників. Це 25% від місткості трибун. Але лише за умови дотримання чинних на той час протоколів безпеки. Та за умови негативного тесту на коронавірус.

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KNVB підтвердила згоду на проведення матчів за участі вболівальників листом до УЄФА.

Саме на цьому стадіоні збірна України зіграє перший матч на Євро-2020 – проти збірної Нідерландів. Цей матч запланований на 13 червня.

Два інші матчі групового етапу Єво-2020 збірна України теж проведе за присутності вболівальників на трибунах . Бухарест, де відбудуться матчі проти Австрії та Північної Македонії, дозволив присутність 13 тисяч глядачів на матчах на Національному стадіоні.

Варто додати, що збірна Нідерландів усі матчі групового етапу проведе на цьому стадіоні в Амстердамі. Адже після матчу з українцями, тут також відбудуться ігри проти збірних Австрії (17 червня) та Північної Македонії (21 червня). Також цей стадіон прийме один з матчів 1/8 фіналу (26 червня).

Влада Амстердаму не відкидає варіанту, що кількість вболівальників на трибунах може бути й більшою. Але також є занепокоєння, що ситуація з пандемією коронавірусу до червня не покращиться. На такий випадок у міст-господарів є так звана "стоп-кнопка", яка дасть право зменшити кількість вболівальників на трибунах.