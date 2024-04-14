Матч чемпіонату Італії зупинили через серцевий напад у гравця Роми: деталі моторошної ситуації

Рома та Удінезе не змогли завершити очну битву в Серії А. За нічийного рахунку оборонець "вовків" Еван Ндіка схопився за серце та сів на газон.

Цими вихідними в Серії А проходили матчі 32 туру. Одна із ігор так і не була дограна, мова про зустріч в Удіне між місцевим Удінезе та столичною Ромою, пише 24 канал.

До теми "Ювентус – лайно": відео екстравагантної витівки проросійського депутата Європарламенту

Проблеми у захисника Роми

Зустріч тривала близько 70 хвилин за рахунку 1:1. Саме в середині першого тайму відчув проблеми зі здоров'ям 24-річний оборонець "вовків" Еван Ндіка.

Івуарієць двічі поспіль схопився за серце та опустився на землю. Лікарі діагностували серцевий напад та негайно винесли Евана з поля на ношах. Гравець був при тямі та продовжував показувати медикам на своє серце.

Суддя вирішив не продовжувати гру та повернув команди в роздягальні. Скоріш за все, матч продовжиться з того ж часу за рахунку 1:1 пізніше. Залишається лише знайти час для догравання, адже Рома продовжує виступи в Лізі Європи.

Читайте також Більше не Неверкузен: Баєр вперше в історії став чемпіоном Німеччини

Відзначимо, що команда Даніеле Де Россі йде на п'ятому місці в Серії А, яке, скоріш за все, дасть путівку команді у Лігу чемпіонів. Удінезе ж поки йде 15-им, випереджаючи зону вильоту лише на один бал.

Що відомо про Евана Ндіку