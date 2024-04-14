Матч чемпіонату Італії зупинили через серцевий напад у гравця Роми: деталі моторошної ситуації
Рома та Удінезе не змогли завершити очну битву в Серії А. За нічийного рахунку оборонець "вовків" Еван Ндіка схопився за серце та сів на газон.
Цими вихідними в Серії А проходили матчі 32 туру. Одна із ігор так і не була дограна, мова про зустріч в Удіне між місцевим Удінезе та столичною Ромою, пише 24 канал.
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Проблеми у захисника Роми
Зустріч тривала близько 70 хвилин за рахунку 1:1. Саме в середині першого тайму відчув проблеми зі здоров'ям 24-річний оборонець "вовків" Еван Ндіка.
Івуарієць двічі поспіль схопився за серце та опустився на землю. Лікарі діагностували серцевий напад та негайно винесли Евана з поля на ношах. Гравець був при тямі та продовжував показувати медикам на своє серце.
Суддя вирішив не продовжувати гру та повернув команди в роздягальні. Скоріш за все, матч продовжиться з того ж часу за рахунку 1:1 пізніше. Залишається лише знайти час для догравання, адже Рома продовжує виступи в Лізі Європи.
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Відзначимо, що команда Даніеле Де Россі йде на п'ятому місці в Серії А, яке, скоріш за все, дасть путівку команді у Лігу чемпіонів. Удінезе ж поки йде 15-им, випереджаючи зону вильоту лише на один бал.
Що відомо про Евана Ндіку
- центральний захисник народився у Парижі та на юнацьких та молодіжних рівнях виступав за збірну Франції
- втім на рівні національних команд Еван вирішив грати за Кот-Д'Івуар
- за "слонів" Ндіка відіграв 14 матчів та виграв із ними Кубок африканських націй
- у клубній кар'єрі оборонець дебютував за Осер, але найбільше розкрився у Айнтрахті
- з 2018 по 2023 роки він відіграв 183 матчі за "орлів", відзначившись 12 голами та вигравши Лігу Європи
- влітку 2023-го Ндіка перебрався до Роми на правах вільного агента
- цього сезону івуарієць відіграв 28 матчів, віддавши два асисти