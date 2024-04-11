Найближчої суботи в чемпіонаті Серії А відбудеться поєдинок Торіно – Ювентус. Таку подію не міг оминути своєю увагою давній фанат "гранатових" Мік Воллес.
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Клоунада у виконанні депутата Європарламенту
Ірландський депутат прийшов на засідання Європарламенту у футболці Торіно. Проте цього виявилося замало скандалісту. Він вирішив проанонсувати туринське дербі, ніби законодавчий орган Європейського Союзу саме для цього і був створений.
"Удачі Торіно в суботу в матчі проти Ювентуса. Юве – лайно, вперед, Торо!", – завершив свій спіч Воллес.
Відео виступу Воллеса в Європарламенті
Зазначимо, що матч 32-го туру Серії А між Торіно та Ювентусом відбудеться 13 квітня. У турнірній таблиці "б'янконері" займають третє місце, а "гранатові" – дев'яте.
Що відомо про скандального депутата Міка Воллеса
- 68-річний ірландець раніше був бізнесменом. Проте у 2016 році його будівельна компанія була оголошена банкрутом з боргом у 30 мільйонів євро.
- Після цього він зайнявся політичною діяльністю і став депутатом Європарламенту.
- Воллес – улюблений герой російської пропаганди. Він неодноразово робив провокативні заяви в інтересах Кремля.
- У 2022 році ірландець проголосував проти резолюції Європарламенту, яка засуджувала вторгнення Росії в Україну.
- У агресії проти України Воллес засуджує НАТО та ЄС. Його виступи радісно підхоплює російська пропаганда та крутить на телеканалах.