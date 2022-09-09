Матч Шахтаря у Лізі чемпіонів можуть перенести через смерть королеви Єлизавети II

У четвер, 8 вересня 2022 року, перестало битись серце королеви Єлизавети II. Через смерть Її Величності футбольні матчі за участі англійських та шотландських клубів будуть перенесені.

Можуть перенести на невідомий термін

У день смерті зіграли два англійські клуби. Після сумної звістки матчі Арсенала та Манчестер Юнайтед у Лізі Європи розпочали із хвилини мовчання.

До теми В Англії скасували матчі АПЛ через смерть королеви Єлизавети II

Тепер в АПЛ перенесли поєдинки, які повинні були відбутись з 10-го по 12-те вересня. Також відтермінували ігри у чемпіонатах Шотландії та Північної Ірландії. Через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II скасовуються усі розважальні та спортивні заходи у зв'язку з оголошенням 10-денного трауру.

Така сама доля може чекати на зустріч шотландського Селтіка з донецьким Шахтарем у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Перед цим великий шанс перенесення має матч Селтіка проти Рейнджерса.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Селтік повинен відбутись 14 вересня у Варшаві. Це буде перший "домашній" поєдинок для "гірників" у Лізі чемпіонів. Підопічні Ігоря Йовічевіча спробують продовжити переможну серію у єврокубках після звитяги над Лейпцигом (1:4).

Селтік у першому турі групового раунду був розгромлений Реалом – 0:3.