Матч Шахтар – Рух офіційно пройде з глядачами: вартість квитків

Донецький Шахтар оголосив, що матч 15 туру чемпіонату України проти Руху пройде з глядачами.

Зустріч відбудеться 21 лютого в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00.

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Шахтар – Рух: вартість квитків

Standard: 50, 100 гривень;

SkyUp Club (сектор 31): 200 гривень;

The Club (снек-меню): 400/500 гривень;

Sky Box: 2 000 гривень.

Аби запобігти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, і виконуючи вимоги щодо дотримання протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів, усі особи, залучені до організації та проведення матчу, й відвідувачі мають дотримуватися всіх санітарних норм і правил.

Задля безпеки всіх відвідувачів футбольного матчу кожного, хто порушуватиме санітарні заходи, та/або матиме ознаки респіраторної хвороби, та/або чия температура тіла буде вище 37,2°C, не буде допущено на стадіон або буде виведено з його території. При цьому вартість квитка не повертається.

17 лютого Кабінет Міністрів України на своєму засіданні

, за яким дозволив вболівальникам відвідувати спортивні події. До слова, перші матчі УПЛ у другому колі перед цим відбулись без глядачів.