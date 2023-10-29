Цими вихідними у Франції проходили матчі 10 туру Ліги 1. Центральна зустріч вікенду була винесена на вечір неділі, в ній Марсель мав приймати принципового суперника в особі Ліона, пише 24 канал.

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Напад на гравців та тренера Ліона

Втім цій грі не судилось відбутися. Фанати господарів гаряче зустріли автобус із гравцями та персоналом "ткачів", закидавши його камінням та петардами.

У результаті нападу скло у транспортного засобу було вибито, через що отримали травми кілька гравців та асистент тренера. Проте найбільше постраждав сам коуч Ліона Фабіо Гроссо, в якого влучило камінням.

Відео нападу на автобус Ліона:

Італійцю розбили голову і терміново надали медичну допомогу. В підсумку Ліон відмовився виходити на поле, через що керівництво Ліги 1 прийняло рішення про перенесення матчу.

Таке було два роки тому

Це далеко не перший інцидент в історії "олімпійського" дербі. У 2021 році матч був зупинений вже на 4 хвилині після того, як вболівальник Ліона влучив пляшкою в голову гравця Марселя Дімітрі Пає. Гру продовжили через три місяці і вже за порожніх трибун.

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Відзначимо, що обидва гранди мають проблеми із результатами цього сезону. Марсель йде лише дев'ятим, у 10-ти очках від лідера Ніцци. Ліон же взагалі не виграв жодного з дев'яти матчів сезону та замикає турнірну таблицю Ліги 1.

Довідка. Фабіо Гроссо був відомим захисником збірної Італії, з якою виграв ЧС-2006. Там він забив переможний гол Німеччині у півфіналі. У клубній кар'єрі італієць виступав за Перуджу, Палермо, Інтер, Ліон, Ювентус та інші менш відомі команди.