Зимовий футбол не для Черкас: другий матч Миная в УПЛ поспіль перенесено на 2024 рік

ЛНЗ виявився неготовим прийняти Минай у заключному матчі 2023 року. Закарпатська команда вирішила піти назустріч черкасцям.

У неділю, 3 грудня, Минай не зміг дограти свій матч проти Динамо. Гру було зупинено на другій хвилині через повітряну тривогу, вона так і не була відновлена.

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Очікується, що закарпатці та кияни дограють вже у 2024 році. Тепер стало відомо про те, що і наступний матч Миная у 17 турі проти ЛНЗ буде пересенено на наступний рік.

Про це повідомив телеграм-канал черкаської команди, а також сайт УПЛ. Про причини переносу не повідомляється, але після скасування гри з Динамо медіаменеджер Миная Мирослав Небесник розповів про проблеми ЛНЗ зі стадіоном.

Ми планували виїзд. Планувалось, що поєдинок буде в Черкасах, але вони подивились погодні умови і зрозуміли, що не зможуть забезпечити газон у нормальному стані. Вирішили спробувати провести матч в Києві, але через логістичні нюанси не знайшли оптимального для них варіанту,

– заявив Небесник.

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Таким чином, для Миная та ЛНЗ цей рік вже офіційно завершено. Закарпатці так і не змогли здобути жодної перемоги в цьому сезоні та закріпились на останньому місці.

У свою чергу черкасці непогано показують себе у дебютній кампанії в УПЛ. ЛНЗ здобув п'ять перемог у 16-ти матчах та йде на дев'ятій сходинці. Цими вихідними підопічні Олега Дулуба здолали Чорноморець (3:1).

. У матчі 2 туру ЛНЗ розгромив на виїзді Минай з рахунком 3:0. Голами відзначились Віталій Бойко, Максим Прядун та Владислав Наумець.