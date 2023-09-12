Господарі поля відстають від України на три бали, маючи одну гру в запасі. Щоб зберегти перевагу, українцям потрібно відібрати очки в господарів поля. Цьому можуть допомогти вболівальники збірної України, які купили квитки на матч.

До теми Італія – України: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Українців підтримають в Мілані

За інформацією УАФ, на ранок 12 вересня було реалізовано 52 тисячі 500 квитків. З цієї кількості 2 тисячі 334 придбали українці. Вболівальники "синьо-жовтих" перебуватимуть в окремому секторі стадіону "Сан-Сіро". У гостьовий сектор реалізація квитків вже припинена. А от в загальний сектор продаж триватиме до початку матчу. До речі, арена в Мілані вміщує майже 76 тисяч глядачів.

Збірна України вперше зіграє на легендарній арені Італії. Раніше "синьо-жовтим" не доводилося виступати на стадіоні, де запалював Андрій Шевченко.

Важливо! Матч Італія – Україна відбудеться 12 вересня о 21:45 за київським часом. Поєдинок буде доступний на онлайн-платформі Megogo, а також на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія – Україна.