Підопічні Сергія Реброва продовжують боротьбу за путівку на чемпіонат Європи-2024. Черговий екзамен українців очікує у вівторок, 12 вересня. 24 Канал проведе текстовий онлайн матчу Італія – Україна.

До теми Лобова битва: де дивитися матч Італія – Україна за вихід на Євро-2024 – увесь список трансляцій

На Апеннінах збірна України грала в п’яти містах:

у Барі проти Італії (1:3, відбір Євро-1996);

у Римі проти Італії (0:2, відбір Євро-2008) і проти Англії (0:4, 1/4 фіналу Євро-2020);

у Турині проти Румунії (4:3, товариський матч);

у Бергамо проти Албанії (3:1, товариський матч);

в Генуї проти Італії (1:1, товариський матч).

Проте жодного разу "синьо-жовті" не грали в Мілані на легендарній арені "Сан-Сіро".

Чим прославився стадіон, де грав Шевченко

Будівництво стадіону "Сан-Сіро" в однойменному районі розпочалося в 1925 році. Арена була запланована чисто футбольною, що на той час було рідкістю. До кінця 1940-х років Мілан був одноосібним господарем стадіону. Але з початку 1950-х років став домашньою ареною для Мілана та Інтера.

У 1979 році стадіон отримав назву "Джузеппе Меацца" на честь легендарного гравця збірної Італії, який грав за обидві команди з Мілану. На стадіоні відбувалися матчі двох Мундіалей (ЧС-1934, ЧС-1990), фінали Кубка європейських чемпіонів (Інтер – Бенфіка, 1965, Феєнорд – Селтік, 1970) та два фінали Ліги чемпіонів (Баварія – Валенсія, 2001, Реал – Атлетико, 2016).

У червні 2019 року президенти Мілана та Інтера презентували проєкт нового сучасного стадіону. Стара арена повинна була зникнути. Проте завдяки муніципалітету міста було ухвалено рішення про збереження "Сан-Сіро". Легендарна арена буде збережена як музей та пам'ятка футбольної архітектури, якщо в майбутньому буде побудовано новий стадіон.

До речі, свій перший гол в італійській кар'єрі Андрій Шенвченко забив на "Сан-Сіро". 12 вересня 1999 року "россонері" перемогли Перуджу (3:1), а український форвард відзначився дебютним голом.