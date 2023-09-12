Підопічні Сергія Реброва продовжують боротьбу за путівку на чемпіонат Європи-2024. Черговий екзамен українців очікує у вівторок, 12 вересня. 24 Канал проведе текстовий онлайн матчу Італія – Україна.
До теми Лобова битва: де дивитися матч Італія – Україна за вихід на Євро-2024 – увесь список трансляцій
На Апеннінах збірна України грала в п’яти містах:
- у Барі проти Італії (1:3, відбір Євро-1996);
- у Римі проти Італії (0:2, відбір Євро-2008) і проти Англії (0:4, 1/4 фіналу Євро-2020);
- у Турині проти Румунії (4:3, товариський матч);
- у Бергамо проти Албанії (3:1, товариський матч);
- в Генуї проти Італії (1:1, товариський матч).
Проте жодного разу "синьо-жовті" не грали в Мілані на легендарній арені "Сан-Сіро".
Чим прославився стадіон, де грав Шевченко
Будівництво стадіону "Сан-Сіро" в однойменному районі розпочалося в 1925 році. Арена була запланована чисто футбольною, що на той час було рідкістю. До кінця 1940-х років Мілан був одноосібним господарем стадіону. Але з початку 1950-х років став домашньою ареною для Мілана та Інтера.
У 1979 році стадіон отримав назву "Джузеппе Меацца" на честь легендарного гравця збірної Італії, який грав за обидві команди з Мілану. На стадіоні відбувалися матчі двох Мундіалей (ЧС-1934, ЧС-1990), фінали Кубка європейських чемпіонів (Інтер – Бенфіка, 1965, Феєнорд – Селтік, 1970) та два фінали Ліги чемпіонів (Баварія – Валенсія, 2001, Реал – Атлетико, 2016).
У червні 2019 року президенти Мілана та Інтера презентували проєкт нового сучасного стадіону. Стара арена повинна була зникнути. Проте завдяки муніципалітету міста було ухвалено рішення про збереження "Сан-Сіро". Легендарна арена буде збережена як музей та пам'ятка футбольної архітектури, якщо в майбутньому буде побудовано новий стадіон.