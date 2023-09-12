Вже сьогодні, 12 вересня, збірна України проведе, можливо, найважливіший матч кваліфікації на Євро-2024. Команді Сергія Реброва протистоятимуть чемпіони Європи італійці, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Італія – України: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Турнірне становище

Чинний відбір поки складається успішно для нашої команди. Після поразки від англійців у стартовому турі збірну України очолив Сергій Ребров, який здобув 7 очок у трьох матчах. Особливо цінною стала нічия з фаворитом групи Англією три дні тому.

А ось Італія поки не вражає. "Скуадра Адзурра" перемогла лише Мальту, тоді як в іграх з Англією та Північною Македонію здобула лише один бал. При цьому влітку команда зненацька залишилась без головного тренера, замість Роберто Манчіні прийшов Лучано Спаллетті.

Наразі у турнірній таблиці групи С Італія йде лише третьою, маючи порівну очок із Північною Македонією. Обидві команди відстають на три бали від другої України. Але у нашої команди на один матч більше зіграний, ніж у "Скуадри Адзурри".

Де дивитися матч Італія – Україна

В Україні матч буде показаний в прямому ефірі на двох платформах. Для телеглядачів матч Італія – Україна онлайн буде доступний на регіональних каналах Суспільного.

Мова йдеться саме про користувачів у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

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У свою чергу для інтернет-користувачів пряма трансляція матчу Італія – Україна буде доступна на онлайн-платформі Megogo. Перегляд буде доступний лише для власників підписки "Максимальна" (місячна ціна – від 164 гривень).

За годину до гри (20:30) у студії Megogo стартує аналітична студія з експертами – футбольним блогером Андрієм Колісником та актором студії "Мамахохотала" Олегом Маслюком. Коментувати матч будуть Сергій Лук'яненко та Володимир Кобельков.