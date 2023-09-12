Хозяева поля отстают от Украины на три балла, имея одну игру в запасе. Чтобы сохранить преимущество украинцам, нужно отобрать очки у хозяев поля. Этому могут помочь болельщики сборной Украины, купившие билеты на матч.

По теме Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Украинцев поддержат в Милане

По информации УАФ, к утру 12 сентября было реализовано 52 тысячи 500 билетов. Из этого количества 2 тысячи 334 приобрели украинцы. Болельщики "сине-желтых" будут находиться в отдельном секторе стадиона "Сан-Сиро". В гостевой сектор реализация билетов уже прекращена. А вот в общий сектор продажи будут продолжаться до начала матча. Кстати, арена в Милане вмещает около 76 тысяч зрителей.

Сборная Украины впервые сыграет на легендарной арене Италии. Раньше "сине-желтым" не приходилось выступать на стадионе, где зажигал Андрей Шевченко.

Важно! Матч Италия – Украина состоится 12 сентября в 21:45 по Киеву. Поединок будет доступен на онлайн-платформе Megogo, а также по региональным каналам Суспильного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Украина.