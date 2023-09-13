Збірна України в ключовому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 поступилася Італії з рахунком (1:2). Такий результат ускладнив турнірні перспективи команди Реброва.

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Зінченко: В кінці матчу італійці грали на результат

Лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко прокоментував матч з Італією. На думку футболіста лондонського Арсеналу, в українців було мало шансів досягти позитивного результату.

"Якщо бути чесним, італійці повністю переграли нас сьогодні. І по результату, і по грі. Чому ми в кінці другого тайму почали грати краще, ніж раніше? Я думаю, це тільки тому, що італійці вже хотіли зберегти результат і вони трохи відійшли вниз і, думаю, вони теж трохи втомилися.

Так, вони домінували, володіли м'ячем, вони комбінували дуже добре, але, коли ти це робиш – ти ж теж втомлюєшся. Тому, думаю, в кінці вони вже більше грали на результат", – сказав Зінченко.

Зазначимо, що Зінченко провів на полі "Сан-Сіро" 75 хвилин ігрового часу. Наприкінці зустрічі хавбек поступився місцем динамівцю Віталію Буяльському.

Турнірне становище українців