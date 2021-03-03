Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів

Футбольний матч між збірним Франції та України у відборі на чемпіонат світу відбудеться без глядачів. Влада Франції не дала дозволу на повернення вболівальників на трибуни.
Матч між збірними Франції та України відбудеться на "Стад де Франс" у Сен-Дені (передмістя Парижа) 24 березня. Це буде перший матч для обох збірних у відборі на чемпіонат світу 2022 року.
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Федерація футболу Франції хотіла, щоб цей матч відбувся за присутності вболівальників – до 30% від місткості стадіону. Однак місцева влада відмовила їм через складну епідеміологічну ситуацію в регіоні.
- Варто додати, що збірна України у 2020 році грала проти Франції на цьому стадіоні без вболівальників. Це була товариська гра, яка закінчилася принизливою поразкою українців з рахунком 7:1. Ця поразка стала найбільшою в історії збірної України.
- Після матчу у Франції збірна України проведе ще два матчі у березні у відборі на ЧС-2022 – 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться у Львові за присутності глядачів на трибунах.
- Для того, щоб підготувати поле "Арени Львів" до цих матчів, Руху та Львову не дали провести тут матчі УПЛ. Рух мав тут зіграти 6 березня проти Десни (гру перенесли на 8 березня, але куди – поки невідомо). А матч між цими командами 13 березня взагалі перенесли на невизначений термін.