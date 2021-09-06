Матч Бразилія – Аргентина не буде відновлений: Мессі і команда вже покинули країну

Південноамериканська конфедерація футболу КОНМЕБОЛ оприлюднила офіційну заяву в зв'язку з інцидентом, що стався під час матчу кваліфікації ЧС-2022 між Бразилією і Аргентиною.

Збірна Аргентини вже вилетіла з Бразилії після скандалу навколо скасування матчу відбору на ЧС-2022.

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Текст заяви КОНМЕБОЛ:

"Матч кваліфікації ЧС-2022 між Бразилією і Аргентиною був призупинений, оскільки на стадіоні з'явилися представники влади. Гра перервана, вона не буде відновлена, допоки ситуація залишається такою, а представники влади перебувають на полі

Суддя і комісар матчу представлять звіт до Дисциплінарного комітету ФІФА, який визначить подальші дії. Ці процедури суворо відповідають чинним нормам. Відбіркові матчі чемпіонату світу – це змагання ФІФА. Всі рішення, що стосуються його організації та розвитку, перебувають у виключній компетенції цієї інституції".

Що відомо про зупинку матчу Бразилія – Аргентина