Коронавірус не полишає київське "Динамо". Після того, як позитивні тести здали голкіпери Денис Бойко та Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, COVID-19 було виявлено у ще п'яти футболістів.

Редактор журналу "Футбол" Артем Франков повідомляє, що п'ятеро футболістів "Динамо" здали позитивні тести на коронавірус. У "Динамо" поки не підтверджували інформацію. До слова Ще один футболіст збірної України заразився коронавірусом Хто заразився COVID-19 За інформацією Франкова, серед футболістів позитивні тести здали п'ятеро гравців: Олександр Караваєв

Микола Шапаренко,

Георгій Цітаішвілі

Міккель Дуелунд

Тудор Белуце. Перші троє – основні футболісти "Динамо" у сезоні. Також позитивний результат в асистента головного тренера Мірчі Луческу – Еміля Караса і лікарів команди. У більшості хвороба протікає безсимптомно. Через коронавірус у першу команду переведений захисник Костянтин Вівчаренко. Важливо. "Динамо" після матчу проти "Ференцвароша" у Лізі чемпіонів (2:2) пішло на ізоляцію. Усі футболісти перебувають на базі клубу. У середу, 4 листопада, "Динамо" у гостях зіграє проти "Барселони" у Лізі чемпіонів. Уже 8-го листопада киян чекає зустріч проти "Шахтаря" у чемпіонаті України.