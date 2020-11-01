У "Динамо" ще 5 футболістів заразилися коронавірусом перед матчами з "Барселоною" і "Шахтарем"
Коронавірус не полишає київське "Динамо". Після того, як позитивні тести здали голкіпери Денис Бойко та Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, COVID-19 було виявлено у ще п'яти футболістів.
Редактор журналу "Футбол" Артем Франков повідомляє, що п'ятеро футболістів "Динамо" здали позитивні тести на коронавірус. У "Динамо" поки не підтверджували інформацію.
До слова Ще один футболіст збірної України заразився коронавірусом
Хто заразився COVID-19
За інформацією Франкова, серед футболістів позитивні тести здали п'ятеро гравців:
- Олександр Караваєв
- Микола Шапаренко,
- Георгій Цітаішвілі
- Міккель Дуелунд
- Тудор Белуце.
Перші троє – основні футболісти "Динамо" у сезоні.
Також позитивний результат в асистента головного тренера Мірчі Луческу – Еміля Караса і лікарів команди. У більшості хвороба протікає безсимптомно.
Через коронавірус у першу команду переведений захисник Костянтин Вівчаренко.
У середу, 4 листопада, "Динамо" у гостях зіграє проти "Барселони" у Лізі чемпіонів. Уже 8-го листопада киян чекає зустріч проти "Шахтаря" у чемпіонаті України.
Поділитися новиною