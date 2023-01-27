На нас чекає ажіотаж: збірна України змотивувала зібрати повний Уемблі на матч зі збірною Англії
Джерело:Твітер збірної Англії з футболу
Збірна України у своєму першому матчі у 2023-му році відчує фанатську підтримку сповна. "Синьо-жовті" проведуть матч відбору до Євро-2024 на переповненому центральному стадіоні Англії.
На Уемблі не буде де й яблуку впасти. На матч кваліфікації до Євро-2024 між збірними Англії та України продано усі квитки.
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Ажіотажний поєдинок
Уемблі – другий найбільший стадіон Європи (програє тільки Камп Ноу). Англійська арена вміщує 90 тисяч глядачів, на матч зі "синьо-жовтою" збірною кожне сидіння буде зайняте, тому неймовірну атмосферу на стадіоні гарантовано.
Матч проти збірної "трьох левів" стане для українців дебютним у відборі до Євро-2024, яке пройде у Німеччині. В той час, як англійці уже встигнуть поспарингуватись з ще одним наших суперником, збірною Італії. Поєдинок між українцями та англійцями пройде 26 березня.
Нагадаємо, що збірна України наразі без головного тренера. Олександр Петраков, у якого закінчився контракт, уже встиг очолити збірну Вірменії. Та от президент УАФ Андрій Павелко анонсував призначення на пост керманича "синьо-жовтих" Сергія Реброва.
Найбільш відвідувані домашні матчі збірної України
- Збірна Франції (2:0), відбір до ЧС, 2013-ий рік – 67732.
- Збірна Німеччини (3:3), товариський матч, 2011-ий рік – 69720.
- Збірна Англії (0:0), відбір до ЧС, 2013-ий рік – 69890.
- Збірна Білорусі (0:0), відбір до ЧС, 2001-ий рік – 75000.
- Збірна Хорватії (1:1), відбір до ЧС, 1997-ий рік – 77500.
- Збірна Франції (0:0), відбір до ЧС, 1999-ий рік – 78000.
- Збірна Росії (3:2), відбір до Євро, 1998-ий рік – 80000.
- Збірна Німеччини (1:1), відбір до ЧС, 2001-ий рік – 83000.
- Збірна Іспанії (2:2), відбір до Євро, 2003-ій рік – 83400.
- Збірна Північної Ірландії (2:1), відбір до ЧС, 1997-ий рік, – 85000.