Український вінгер може опинитись у чемпіонаті Туреччини, а саме у Трабзонспорі. "Бордово-сині" разом із Ярмоленком хочуть підписати ще одного зіркового вінгера.

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Альтернатива для українського вінгера

Трабзонспор шукає варіанти підсилення складу після травми атакувального півзахисника Едіна Вішчи. Агенти запропонували кандидатуру Андрія Ярмоленка. Зазначається, що українець готовий розглянути варіант з трансфером в турецький колектив, адже не відчуває себе щасливим у Аль-Айні.

Керівництво Трабзонспору намагається оцінити фінансову сторону екскапітана Динамо. Вони бажають придбати Ярмоленка за розумну ціну, оскільки контракт Андрія з еміратським клубом закінчується в червні 2023-го року, що натякає на можливий зимовий трансфер. Також Трабзонспор зацікавлений у придбанні Флоріана Товена, який зараз грає за мексиканський Тіграс, а відомий виступами за Марсель.

Українець в Аль-Айні