Екхофф: Це найсильніший пост в інстаграмі
Відома норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф прокоментувала допис Дмитра. Вона підтримала біатлоніста та засудила російську агресію.
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Це найсильніший пост в інстаграмі, який я будь-коли бачила. Це дуже важливо, що ти ділишся цим. Це повний сюр, що таке коїться і люди гинуть у цій йо**ній війні,
– написала норвежка.
З чого розпочався конфлікт
- Сімон Фуркад у російському "Матч ТВ" засудив виключення російських спортсменів з міжнародних стартів.
- Він наголосив, що "спорт повинен бути поза політикою". за його словами, такої ж думки й титулований Мартен Фуркад.
- Дмитро Підручний відреагував на абсурдні слова француза. У своєму інстаграмі він жорстко "проїхався" по французах.
- Мартен Фуркад також прокоментував допис українця. Він заперечив слова Сімона, проте Підручний все ж таки знайшов аргументи та для нього.