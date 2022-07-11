Фуркади хотіли допомогти українським біатлоністам зі зборами, але вони образилися на Підручного

Конфлікт між Дмитром Підручним та Мартеном та Сімоном Фуркадом виник на початку квітня. Французи заступилися за відсторонених росіян, натомість українець цього просто так не залишив.

Дериземля: Історія Підручного з Фуркадом знайшла продовження

Старший з легендарних братів Сімон заявив в інтерв'ю російським ЗМІ про те, що відсторонення представників росії та білорусі є не правильним. Він запевнив, що такої ж думки й Мартен.

Читайте також Потрібно зносити і будувати нову, – Дериземля про зруйновану ворогом лижну базу у Чернігові

Дмитро Підручний відреагував на заяву французького біатлоніста, він послав "колег по цеху".

Колишній іменитий біатлоніст України Андрій Дериземля розповів, що брати Фуркади хотіли допомогти українським атлетам.

"Історія Підручного з Фуркадом знайшла продовження. Я веду розмову з колишнім французьким біатлоністом, щоб відправити на навчально-тренувальний збір до Франції 30 представників команди "Б" і 18 молодих спортсменів з Чернігова. На це коштів немає ні в країни, ні на місцях. Я дуже сподіваюсь, що це вийде.

Сімон і Мартен Фуркади спочатку планували допомогти, залучити спонсорів, федерацію. Потім Мартен дуже образився на Підручного за таке висловлювання у свою адресу. Ми спілкуємося з ним через знайомого, він каже: "Я не розумію"", – сказав Дериземля.

"Всіх спортсменів з росії і білорусі дискваліфікувати на років 10 мінімум"

Проте він все ж таки на боці Дмитра. Він пригадав, як Мартен ігнорував російських біатлоністів, які були причетними до допінг-скандалу. Проте його дивує, чому зараз всі спокійно відносяться до атлетів з росії.

"У цій історії правий Підручний, можливо, не так різко було, але я підтримую Дмитра, що Мартен неправий.

Коли росіянина Логінова впіймали на допінгу, він відбув 2 роки дискваліфікації, повернувся і зайняв призове місце, а Мартен не подав йому руку на нагородженні. Тоді він сказав, що всіх спортсменів треба відсторонити на декілька років.

У мене є питання, я не розумію. Це навіть не допінг, не змагання. російські солдати вбивають, гвалтують наших жінок і дітей, зайшли забрати територію – як можна до цього спокійно відноситись? На мій погляд, потрібно всіх спортсменів з росії і білорусі дискваліфікувати на років 10 мінімум", – наголосив Дериземля.

Деталі скандалу між Підручним та Фуркадом

Спершу на допис українця відреагував Фукрад-менший, де він зазначив, що нібито не поділяє позицію брата.

Підручний знайшов необхідні аргументи для Мартена, поставивши крапку у діалозі.

Дмитра у цій ситуації підтримала норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф.

Відразу після повномасштабного вторгнення Підручний вступив до лав військової частини Національної гвардії України в Тернополі.