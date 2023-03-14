Мотивація на нулі: триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Олсбю-Ройсланд завершує кар'єру
Джерело:NRK
Норвезька спортсменка вирішила попрощатись з біатлоном у 32 роки через брак мотивації. Свої останні гонки вона проведе на Батьківщині.
Прощання з легендою
Вже наближається завершення сезону на Кубку світу з біатлону. Цього року цей вид спорту попрощається з одною із найсильніших його представниць.
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Норвезька біатлоністка Марте Олсбю-Ройсланд оголосила, що після поточного сезону завершить професійну кар'єру. Вона зізналась, що у неї спостерігається брак мотивації брати участь у змаганнях.
Особливо останнім часом багато людей цікавилися, чи буду я змагатися на Олімпіаді-2026 або чи проводитиму ще один сезон. Біатлон назавжди залишиться у моєму серці. Саме тому це особливе відчуття – сказати, що в Голменколлені пройдуть мої останні гонки на Кубку світу. Це дуже сумно, але також і дуже правильно. Я очікую побачити, що ще може запропонувати життя. Я надзвичайно пишаюся тим, чого досягнула, особливо зважаючи на погані умови. Дуже задоволена усім, на що виявилася здатною. Я дійшла значно більшого, аніж будь-коли могла мріяти. Зараз у мене немає мотивації, щоб виконувати найкращу роботу щодня. Гадаю, що найкраще рішення — піти, поки ти на рівні. Думаю, що моє тіло буде за це дійсно вдячним,
– заявила Марте.
Таким чином дев'ятий етап Кубка світу-2023 стане для Олсбю-Ройсланд останнім в кар'єрі. Пройде він з 16 по 19 березня в норвезькому Голменколлені.
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Чим запам'яталась Марте Олсбю-Ройсланд:
- За свою кар'єру 32-річна біатлоністка вигравала три золоті медалі Олімпійських Ігор (Пекін-2022).
- Також на тій Олімпіаді їй підкорились дві бронзи, а у 2018-му на ОІ в Пхенчхані вона виграла дві срібні нагороди.
- Крім того, Олсбю-Ройсланд є 28-разовою переможницею на етапах Кубка світу у різних дисциплінах (15 – в особистих змаганнях).
- У минулому сезоні (2021-2022) Марте виграла Великий кришталевий глобус.
- Цього року норвежка почала участь на КС з четвертого етапу через відновлення після хвороби. Вона встигла виграти дві золоті медалі у чеському Нове-Место – в спринті та гонці переслідування.
- У загальному заліку серед жінок Марте посідає 15 місце.