У шведському Естерсунді добігає восьмий етап Кубка світу з біатлону. На суботу, 11 березня, заплановані жіноча та чоловіча естафети, пише 24 канал.

До теми Особисті рекорди українців: результат "індивідуалки" на етапі Кубка світу в Естерсунді

До команди жінок увійшли Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина. Найкращим результатом сезону для українок було 9 місце в Антгольці. Цей показник в Естерсунді ледь не був побитий.

Джима та Білосюк стріляли без хиб, але через брак швидкості опинялись на 6-8 місцях. Під кінець чотири промахи на свій рахунок записали Блашко і Меркушина. Втім за кількістю хибних вистрілів наша команда поступилась лише Австрії (3).

Анастасія на заключному колі йшла восьмою, але дозволила обійти себе представниці Швейцарії. Таким чином, Україна повторила найкращий результат сезону в естафеті. Перемога дісталась норвежкам, які на 15 секунд випередили француженок.

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Результати жіночої естафети на восьмому етапі Кубка світу в Естерсунді: