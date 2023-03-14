Прощання з легендою

Вже наближається завершення сезону на Кубку світу з біатлону. Цього року цей вид спорту попрощається з одною із найсильніших його представниць.

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Норвезька біатлоністка Марте Олсбю-Ройсланд оголосила, що після поточного сезону завершить професійну кар'єру. Вона зізналась, що у неї спостерігається брак мотивації брати участь у змаганнях.

Особливо останнім часом багато людей цікавилися, чи буду я змагатися на Олімпіаді-2026 або чи проводитиму ще один сезон. Біатлон назавжди залишиться у моєму серці. Саме тому це особливе відчуття – сказати, що в Голменколлені пройдуть мої останні гонки на Кубку світу. Це дуже сумно, але також і дуже правильно. Я очікую побачити, що ще може запропонувати життя. Я надзвичайно пишаюся тим, чого досягнула, особливо зважаючи на погані умови. Дуже задоволена усім, на що виявилася здатною. Я дійшла значно більшого, аніж будь-коли могла мріяти. Зараз у мене немає мотивації, щоб виконувати найкращу роботу щодня. Гадаю, що найкраще рішення — піти, поки ти на рівні. Думаю, що моє тіло буде за це дійсно вдячним,

– заявила Марте.

Таким чином дев'ятий етап Кубка світу-2023 стане для Олсбю-Ройсланд останнім в кар'єрі. Пройде він з 16 по 19 березня в норвезькому Голменколлені.

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Чим запам'яталась Марте Олсбю-Ройсланд: